Кличко відреагував на скандал з нерухомістю у родини свого заступника Прокопіва

Журналісти-розслідувачі Bihus.Info знайшли у родини Володимира Прокопіва низку нерухомості у Києві. Він є депутатом Київради з 2014 року, а з 2021 року обіймає посаду заступника мера Києва Віталія Кличка.

На цю ситуацію відреагував й сам міський голова. На час перевірки Прокопіва відсторонять від виконання обов'язків заступника.

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Реакція Кличка на скандал із його заступником

Мер Києва звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва.

А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень,

– йдеться у повідомленні міського голови.

Деталі скандалу із Прокопівом

Дорогою нерухомістю володіє дружина посадовця Віра Прокопіва. На неї оформлене комерційне приміщення в ЖК Теремки. За словами журналістів, 600 квадратів обійшлися їй в 13 мільйонів гривень. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус.

Влітку 2022 року вона заплатила за неї близько 2 мільйони гривень, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче. Ба більше, на дружину українського посадовця зареєстровано ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення ця компанія вклалася в будівництво ЖК "Signature".

Крім того, навесні 2024 року вона придбала ще одне комерційне приміщення площею 70 квадратних метрів у ЖК Метрополь, також в центрі столиці. Також низку нерухомості оформлено на його тестя та тещу Андрія Штурмая та Стеллу Штурмай.