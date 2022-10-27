Російські еліти вже думають, як їм жити без Путіна, – Economist

До представників російських еліт нарешті дійшло, що напад Росії на Україну був помилкою. Серед них вже точаться дискусії щодо того, як їм доведеться жити без диктатора Владіміра Путіна.

Журналісти відомого журналу Economist за допомогою російських аналітиків та своїх джерел серед російських еліт спробували проаналізувати, що відбувається у Кремлі.

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У бік Путіна все частіше лунають прокльони

За даними журналістів, чим активніше просувається українська армія, тим більше розчарування серед російської верхівки. Якщо раніше можновладці не дозволяли собі навіть подумати про те, що Росія може бути без Путіна, то вже зараз відбуваються такі розмови.

Еліти спостерігають, як наступають ЗСУ, з Росії тікають розумні люди, а Захід не повівся на енергетичний та ядерний шантаж Росії. Через це у бік Путіна все частіше лунають прокльони.

Чи чекати, що Путіна усунуть від влади

Видання наголосило, що це не означає, що Путіна найближчим часом усунуть від влади, проте там вважають, що у Росії починається найбурхливіший період пострадянської історії. А західні уряди починають хвилюватись, що ситуація у Росії може бути некерованою.

Російський політолог Кирило Рогов зазначає, що Путін за всі роки свого правління ще ніколи не був так близько до поразки. Він планує та реалізовує операції, які провалюються на очах.

Зараз еліти в Кремлі розчаровані мобілізацією, адже через це з країни тікають освічені люди, а задум Путіна перетворити війну проти України у "Велику вітчизняну" не увінчався успіхами. До того ж санкції все відчутніше позначаються на російській економіці.

Видання вважає, що Путін програє війну, проте не може її закінчити, оскільки зазнає принижень. Як і багато експертів, аналітики The Economist зазначають, що поразка Росії у війні може призвести до падіння путінського режиму. У такому випадку еліти почнуть шукати, хто ж буде наступником Путіна.

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