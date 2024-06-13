Податкова реформа Путіна: як вона вплине на економічний стан росіян

Владімір Путін виступив з ініціативою податкової реформи, але нічого про неї не говорить. Ця тема є не соціально приємною, тому російський диктатор її не зачіпає. Податкова реформа принесе кілька проблем для росіян.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що через податкову реформу зростуть податки для бізнесу, її відчують і російські еліти. Також він розповів про долю рубля, який тримається завдяки скороченню імпорту.

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Чому Путін не говорить про реформу

За словами Ліпсіца, податкова система – неприємна соціальна тема в Росії. Раніше російський диктатор говорив, що в Росії чудова податкова система, а потім з'ясовується, що потрібно терміново запроваджувати податкову реформу та підіймати податки: з 20% до 25% для бізнесу.

Такий податок буде не лише для великого, а й для малого бізнесу. Також малому та середньому бізнесу, які працювали за спрощеними схемами, прийдеться заплатити понад 400 мільярдів рублів податку в 2025 році.

Це для Путіна незручно, неприємно й він цю соціально небажану тему "виніс за лапки", про неї не говорить,

– зауважив доктор економічних наук.

Податкова реформа розпочнеться з 2025 року. Ліпсіц розповів, що якщо наступного року виявиться, що завдяки податковій реформі не вдалось зібрати достатньої кількості грошей, Кремль буде робити наступні кроки.

Проблема для російських еліт

Цю податкову систему відчують і російські еліти, чого б не дуже хотів Путін. Найстрашніше для еліти Росії – впровадження російським диктатором приватизації, націоналізації.

Він (Путін – 24 Канал) дав зрозуміти, що він готовий вилучити навіть найбільші російські компанії у російських мільярдерів й пустити все це на погашення проблем бюджету, щоб потім перепродати знову та отримати гроші,

– зазначив доктор економічних наук.

Доля російського рубля

Ліпсіц пояснив, що доля рубля залежить від багатьох факторів. Рубль зараз не є вільною ринковою валютою, яка конвертується, його курс регулюється Центральним банком.

Однак є причина, чому рубль досі тримається – в Росії почали скорочувати імпорт, а імпорт – це те, що наповнює полиці магазинів та дає можливість виготовляти незначну кількість продукції. Тому скорочення імпорту – це загроза виготовлення товарів російських компаній. Це все відбувається через санкції.

Люди зменшують купівлі імпортної продукції й падає запит на валюту. Тому рубль тримається. Однак це погана історія, адже ліпше для російського бюджету, щоб рубль девальвувався, тоді вони будуть отримувати більші податки з імпорту. Тому він не буде довго триматись, з часом його будуть тихенько опускати,

– додав доктор економічних наук.

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