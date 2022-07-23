У ГУР пояснили, що путін ніколи не визнає провал плану окупації України

російська армія отримує у війні проти України нищівні втрати. Проте володимир путін досі вважає, що все йде за планом.

Про це заявив представник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Вадим Скібіцький. Він запевнив – російський президент не визнає провалу щодо захоплення України.

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Чому немає загальної мобілізації

За словами Скібіцького, у росії не оголошують повну мобілізацію. Проте проводять приховану.

Оскільки це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували з початком компанії, вони провалилися. І Путін цього не визнаватиме,

– наголосив він.

Не зупинять бойових дій

Представник розвідки пояснив, що якби путін розпочав загальну мобілізацію, то визнав би провал. Так вважає низка воєнних експертів.

Скібіцький зазначив, що заява міністра закордонних справ сергія лаврова щодо розширення так званої спецоперації є додатковим свідченням, що окупанти воюватимуть і далі. Вони хочуть захопити Донеччину та Луганщину й продовжувати наступ.

"Але в жодному разі вони не оголошують війну. Хоча війна триває з 24 лютого. А взагалі, якщо говорити насправді, то з 2014 року", – додав Скібіцький.

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