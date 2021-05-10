Позитивні результати тестів, – Путін підбив підсумки своєї "таємної" вакцинації

Очільник Кремля Володимир Путін похвалився позитивними результатами своєї вакцинації проти COVID-19. Президент Росії заявив, що лікарі задоволені результатом його щеплення.

Путін під час брифінгу у Сочі зауважив, що здав аналізи, ймовірно на антитіла, 9 травня. Це було потрібно, аби дізнатися, як подіяла вакцина.

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Путін розхвалив вакцину

Як сказав очільник Кремля, результати аналізів виявилися позитивними. Водночас він так і не розкрив таємницю, якою саме вакциною він щепився.

Зараз фахівці говорять про коефіцієнт позитивності, він у мене 15 виявився. І як лікарі сказали, це результат хороший,

– сказав Путін.

Також він заявив, що вакцинація від COVID-19 дає в Росії хороші результати. За словами російського президента, у Росії отримали щеплення вже 21,5 мільйона осіб. Він назвав це хорошим показником.

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Додамо, що для вакцинації в Росії використовують лише 1 вакцину проти коронавірусу – скандальний "Супутник V". У фахівців виникає багато питань щодо її безпечності та ефективності.

Недовіра до російської вакцини "Супутник V"