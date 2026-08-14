Путін відкрито провокує Японію: раптовий візит на Курили мав підступну ціль

13 серпня Володимир Путін вперше відвідав Курильські острови, які контролює Росія після Другої світової війни. Існують припущення, що візит пов'язаний або з Китаєм, або з виборами в країні-агресорці до Держдуми, які мають відбутись у вересні. Однак причина зовсім інша.

Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що російський диктатор хотів, аби росіяни сприймали його як великого геостратега. Крім того, йому важливо відвернути їхню увагу від інших проблем.

Візит на Курили мав підступну ціль

За словами ізраїльського журналіста, метою поїздки російського диктатора є спроба перехопити порядок денний – щоб росіяни говорили не про удари по складах Wildberries, не про палаючі НПЗ, не про загиблих росіян і не про безглуздість війни, а щоб вони зараз терміново перевели розмову на тему величі Росії, територій, конфлікту з Японією, істерики японців і того, що всі вони хочуть "розтягнути" російські території.

І все це підживлюється старою легендою про те, що Мадлен Олбрайт нібито говорила, що це несправедливо, що в Росії такі великі території з такими природними багатствами. Хоча вона ніколи такого не говорила. У них (росіян, – 24 Канал) підсвідомо сидить ця "велика місія Росії", величезна територія, 80% якої непридатні для життя і яку треба постійно тримати в ланцюгах, постійно охороняти,

– припустив він.

Зільбер розкрив ціль візиту Путіна: дивіться відео

Зільбер також звернув увагу на росіян, які зустрічали диктатора на островах. Є велика ймовірність, що це були його "постійні актори", а не реальні мешканці. Він додав, що такі "вистави" найближчим можуть повторюватись.

До речі, у Токіо відреагували на візит диктатора – прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті розкритикувала дії Путіна та сказала, що поїздка погіршила ставлення японців до Росії.