Любов має бути взаємною, – Путін заявив, що Європа і Росія мають бути разом

Очільник Кремля переконаний, що Європа і Росія мають бути разом. На думку Володимира Путіна, обидві сторони є "абсолютно природними партнерами".

Джерело: 24 канал

Як сказав Путін на форумі у Давосі, що проходить в онлайн-режимі, в Європи та Росії загальна культура.

Важливо Байден і Путін під час розмови мали серйозні розбіжності щодо України, – Кремль

Промова Путіна

Президент Росії переконаний, що Західна Європа і Росія мають бути разом, адже мають "одну цивілізацію". Він також зазначив, що сторони повинні повернутися до позитивного порядку денного.

Європа та Росія з точки зору економіки є абсолютно природними партнерами. І з точки зору розвитку науки, технології... Але любов неможлива, якщо декларується однією стороною. Вона має бути взаємною,

– додав Путін.

Зауважимо, що у ПАРЄ пропонують відмовитись від санкцій проти Росії. Водночас в асамблеї розкритикували дії російської влади.

Критика ПАРЄ у бік Росії

Зокрема, в ПАРЄ не підтримують зміни до конституції Росії , які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ та додаткові кроки для незаконної анексії Криму.

, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ та додаткові кроки для незаконної анексії Криму. Також засудили затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Чому тоді хочуть зняти санкції

Попри це, проєкт пропонує не накладати на Росії жодних санкції у ПАРЄ. В асамблеї сподіваються на політичний діалог. Однак голосувати за документ будуть вранці 28 січня.