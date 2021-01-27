Любов має бути взаємною, – Путін заявив, що Європа і Росія мають бути разом

27 січня 2021 , 15:03
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Очільник Кремля переконаний, що Європа і Росія мають бути разом. На думку Володимира Путіна, обидві сторони є "абсолютно природними партнерами".

Джерело: 24 канал

Як сказав Путін на форумі у Давосі, що проходить в онлайн-режимі, в Європи та Росії загальна культура.

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Промова Путіна

Президент Росії переконаний, що Західна Європа і Росія мають бути разом, адже мають "одну цивілізацію". Він також зазначив, що сторони повинні повернутися до позитивного порядку денного.

Європа та Росія з точки зору економіки є абсолютно природними партнерами. І з точки зору розвитку науки, технології... Але любов неможлива, якщо декларується однією стороною. Вона має бути взаємною,
– додав Путін.

Зауважимо, що у ПАРЄ пропонують відмовитись від санкцій проти Росії. Водночас в асамблеї розкритикували дії російської влади.

Критика ПАРЄ у бік Росії

  • Зокрема, в ПАРЄ не підтримують зміни до конституції Росії, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ та додаткові кроки для незаконної анексії Криму.
  • Також засудили затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Чому тоді хочуть зняти санкції

Попри це, проєкт пропонує не накладати на Росії жодних санкції у ПАРЄ. В асамблеї сподіваються на політичний діалог. Однак голосувати за документ будуть вранці 28 січня.