Любов має бути взаємною, – Путін заявив, що Європа і Росія мають бути разом

Очільник Кремля переконаний, що Європа і Росія мають бути разом. На думку Володимира Путіна, обидві сторони є "абсолютно природними партнерами".
Джерело: 24 канал
Як сказав Путін на форумі у Давосі, що проходить в онлайн-режимі, в Європи та Росії загальна культура.
Важливо Байден і Путін під час розмови мали серйозні розбіжності щодо України, – Кремль
Промова Путіна
Президент Росії переконаний, що Західна Європа і Росія мають бути разом, адже мають "одну цивілізацію". Він також зазначив, що сторони повинні повернутися до позитивного порядку денного.
Європа та Росія з точки зору економіки є абсолютно природними партнерами. І з точки зору розвитку науки, технології... Але любов неможлива, якщо декларується однією стороною. Вона має бути взаємною,
– додав Путін.
Зауважимо, що у ПАРЄ пропонують відмовитись від санкцій проти Росії. Водночас в асамблеї розкритикували дії російської влади.
Критика ПАРЄ у бік Росії
- Зокрема, в ПАРЄ не підтримують зміни до конституції Росії, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ та додаткові кроки для незаконної анексії Криму.
- Також засудили затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
Чому тоді хочуть зняти санкції
Попри це, проєкт пропонує не накладати на Росії жодних санкції у ПАРЄ. В асамблеї сподіваються на політичний діалог. Однак голосувати за документ будуть вранці 28 січня.