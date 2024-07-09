У Києві попрощалися з Володимиром Сергієвським на позивний "Ірландець"

У Києві попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Сергієвським на позивний "Ірландець". Захисник загинув у бою на Донеччині.

Церемонія прощання відбулася у вівторок, 9 липня.

Дивіться також "Рідні втратили свого захисника": у Кривому Розі загинув інженер та волонтер Дмитро Пахолюк

У Києві попрощалися з військовим Володимиром Сергієвським

У Києві, в Михайлівському соборі, 9 липня попрощалися з Володимиром Сергієвським на позивний "Ірландець". На кадрах видно, що попрощатися з Героєм України прийшло чимало людей. Після цього вони пройшлися пам'ятною ходою до Майдану Незалежності.

Захисник України загинув 4 липня під Кураховим на Донецькому напрямку.

Володимир Сергієвський уродженець міста Лисичанськ Луганської області. З 2014-го року він був учасником АТО. Вже з початку повномасштабної війни добровільно вступив до лав ЗСУ. Захисник служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

У Києві попрощалися із захисником України Володимиром Сергієвським з позивним "Ірландець": дивіться відео