Російський пропагандист Владімір Соловйов ніяк не може зрозуміти, чому ж Росія ніяк не розвивається та не має прогресу. Країна-агресорка не може дати своїм військовим нових технологій, на відміну від Заходу.

Він поскаржився, що росіянам потрібно розв'язувати цю проблему та реально щось робити. Найбільше пропагандиста образила лазерна зброя, яку, на його думку, мали б використовувати окупанти, передає 24 Канал.

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Соловйов верещить через недолугість росіян

Російський пропагандист в етері почав звинувачувати росіян у занепаді технологій. Розповів, що лазерна зброя, яку зараз країни НАТО будуть використовувати для збиття дронів, повинна бути в Росії. Буцімто вже давно військово-промисловий комплекс країни-агресорки розробляє сучасну лазерну зброю "Пересвіт" та має Нобелівську премію за винайдення лазера.

В нас це де? В нас ці розробки були ще давно. Де це все?,

– заверещав пропагандист.

Потім він дав настанову Росії, що потрібно виготовляти більшу кількість зброї, але країна-агресорка немає правильного металу. Звинуватив російське матеріалознавство у тому, що вони не зробили кроку вперед російським зброярам.

Чому ми не думаємо наперед? Нічого, що вік автомата Калашникова старший, ніж ми всі тут. Можливо прогрес та різні модифікації теж існують?,

– запитав Соловйов.