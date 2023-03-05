На жаль, вижив: пропагандист Соловйов потрапив під удар ЗСУ біля Вугледара

Ведучий програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1" та головний пропагандист Росії Володимир Соловйов разом зі знімальною групою поїхав під Вугледар. Там він потрапив під удар ЗСУ.

Візит пропагандиста пішов не за планом. Знімальна група потрапила під артилерійський обстріл і наляканий Соловйов не міг зібратися.

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Дозвіл приїхати в зону бойових дій Соловйову та його співробітникам дав особисто начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, який мав забезпечити безпеку пропагандиста. Однак коли Соловйов приїхав у розташування морпіхів, по цьому населеному пункту вдарила артилерія ЗСУ.

Обійшлося нібито без жертв, але "мотиваційна промова Соловйова вийшла дещо розмитою". Знімальній групі довелося після обстрілів ЗСУ у короткий термін "зліпити відредаговану версію надихаючих кадрів з безстрашними морпіхами, які готові йти на штурм без жодної артилерійської підтримки".

Ситуація з візитом Соловйова під Вугледар зумовлений ще й тим, що за день до цього командир бригади морпіхів навідріз відмовився відправляти бійців на штурм до моменту надходження до його розпорядження затребуваного боєкомплекту. Як ми бачимо, у ворога критично не вистачає зброї.

Що цьому передувало

Під Вугледаром відбувся розгром морської піхоти Росії, яку російське командування кинуло на "м'ясні штурми". Ця тактика, разом із відсутністю снарядів для артилерії, призвела до значних втрат людей та техніки серед російських військових. Лютневий тритижневий штурм Вугледара став найбільшим танковим боєм за час війни та обернувся для Росії болючим провалом.

За даними The New York Times, українські військові перед російськими штурмами "вивчали дороги, потім ховалися і чекали", щоб розбивати колони із засідок. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. Ці дані були підтверджені ЗСУ.

Саме генерал Рустам Мурадов і керує "м'ясними штурмами". За словами пропагандистів, родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над ним.