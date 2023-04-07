В ДТП загинув один із творців Конституції та нардеп кількох скликань – Володимир Стретович

Загинув народний депутат України кількох скликань Володимир Стретович. Життя нардепа обірвала ДТП в ніч на 7 квітня.

Про це повідомив громадський та політичний діяч Олександр Доній, не зазначивши інших обставин трагедії.

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"Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович", – написав він.

Донька Володимира Стретовича – Анна опублікувала спільне фото з батьком.



Стретович разом із донькою та внучкою / Фото фейсбук Ганни Стретович

Був одним із творців Конституції

Володимир Стретович був народним депутатом другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Три останніх скликання – за списками партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.

У 2001 році був керівником юридичної служби Громадянського комітету "Україна без Кучми" для ведення переговорів з представниками режиму.



Стретович був одним із творців Конституції / Фото Українське радіо

Здобутки Стретовича

Був почесним президентом Світового конгресу українських юристів. Президентом Фонду сприяння правовим та політичним реформам.

Президентом Східноєвропейського департаменту та членом ради директорів міжнародної організації "Парламентарії проти корупції та організованої злочинності".

Володимир Стретович – заслужений правник України. Свого часу був нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Що ще відомо про Стретовича

Володимир Стретович родом із Житомирщини – села Забране Малинського району. Народився 16 травня 1958 року. Закінчив Київський топографічний технікум за спеціальністю технік-топограф. Здобув фах правознавця у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Крім того, закінчив аспірантуру Інституту держави і права АНУ.

Володимир Стретович – кандидат юридичних наук (1989), доцент (2001). Кандидатська дисертація "Правове регулювання колективного підряду в сільському господарстві".

Автор пів сотні наукових праць із проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державного будівництва, політології.



Стретович загинув у віці 65 років / Фото з фейсбуку Володимира Стретовича

Володів німецькою мовою. Захоплювався ігровими видами спорту, а також бджільництвом.



Стретович з 2015 року був президентом "Спілки пасічників України" / Фото з фейсбуку Володимира Стретовича

У нього залишилися дружина – Тетяна Іванівна, дорослі доньки Катерина і Ганна, внуки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині Володимира Миколайовича. Світла пам'ять!