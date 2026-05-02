На війні загинули двоє волинян: Володимир Забродоцький та Андрій Васюра

Україна втратила ще двох захисників. На війні загинули Володимир Забродицький та Андрій Васюра.

Серця українських військових зупинилися у Донецькій області. Про це повідомили у Горохівській міськраді та Луцькій міськраді.

Дивіться також Був людиною честі: на фронтах Донеччини загинув поліцейський із Сумщини

Що відомо про загиблих захисників?

Володимир Забродський загинув 19 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на околицях Бахмуту. Родина військового три з половиною роки чекала на повернення захисника.

Громада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Разом з вами розділяємо біль непоправної втрати,

– написали у Горохівській міськраді.

Андрій Васюра загинув 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка Перша. Український захисник народився 28 травня 1980 року.

Також уся інформація щодо майбутніх прощань і похоронів військовослужбовців буде згодом оприлюднена.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Забродоцького та Андрія Васюри. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Ігор Сухий, мобілізований у січні 2025 року, загинув 1 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Після тривалих пошуків його тіло було ідентифіковано, і його поховали на Алеї Героїв у Рівному.

На Донеччині загинула військовослужбовиця Аліна Грузіна з Сумщини внаслідок удару ворожого дрона. Вона проходила службу у складі ЗСУ у військовій частині А7045 та загинула під час бойових дій в районі Слов'янська.

Мешканець Калуша Юрій Стасюк загинув на фронті. Він служив стрільцем-помічником гранатометника. Стасюк народився у 1989 році, а до лав ЗСУ приєднався у 2024 році.