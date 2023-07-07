Зеленський зустрівся з 14-річним хлопчиком Антоном з Львівщини, який лікується в Чехії

Володимир Зеленський увечері 6 липня прибув до Чехії. Там український лідер зустрівся з 14-річним Антоном Коцком.

Згодом Володимир Зеленський поділився теплими спогадами про зустріч з хлопчиком. Він наголосив, що Антону – 14 років. Він – з Борислава Львівської області.

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На лікуванні хлопчик перебуває з 2022 року.

Антоне, мені було дуже приємно сьогодні зустрітися та поспілкуватися з тобою. Бажаю тобі перемоги і дякую за твою міцну віру,

– наголосив Зеленський.



Український лідер зустрів з Антоном Коцком / Володимир Зеленський

Візит Зеленського до Чехії

Володимир Зеленський 7 липня 2023 року прибув з офіційним візитом у Чехію. Український лідер наголосив, що пріоритетом візиту стане оборонна підтримка. Президент вже зустрівся з Петром Павелом – президентом Чехії.

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру", – наголосив Зеленський.

ЗМІ повідомили, що вже завтра Зеленський вирушить до Стамбула. Там у нього запланована зустріч з Реджепом Ердоганом.