Україні потрібні три важливі перемоги на міжнародній арені, – Зеленський

25 листопада 2023, 03:49
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Володимир Зеленський 24 листопада зауважив, що на міжнародній арені Україні потрібні три важливі перемоги. Зокрема, мовиться про вступ України до ЄС.

Відповідну заяву український лідер зробив під час пресконференції з Едгарсом Рінкевичсом – очільником Латвії, інформує 24 Канал. Політик прибув в Україну з офіційним візитом. 

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Про які три перемоги мовиться

  • Підтримка Конгресу США;
  • підтримка ЄС;
  • вступ України до ЄС.

Зеленський зауважив, що ситуація з Конгресом – виклик. Не все залежить від України, водночас необхідно робити все та навіть більше. 

Нам потрібна підтримка ЄС, щоб 50-мільярдний пакет допомоги нікуди не пішов. Не всі в ЄС готові підтримати (його виділення, –  24 Канал)… І третя історія – відкритий діалог щодо нашого членства в ЄС. Це мотиваційний крок для нас. Він важливий для тих, хто працює в державі, хто навчається, хто навчає в Україні і для тих, хто віддає свої життя на полі бою,
– наголосив Зеленський.

Український лідер подякував латвійському колезі за незмінну підтримку українських європейських перспектив. Зеленський розповів, як Україна виконує рекомендації Єврокомісії.

Автор: Мар'яна Бекало