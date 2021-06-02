Смертельний герць Зеленського: президент досі не може побороти олігархів

Президент України Володимир Зеленський ініціював боротьбу з олігархами. Водночас експерти вважають, що лідер держави не впорається з цим. Адже основні державні інституції допомагають олігархам.

Насамперед потрібно нагадати про боротьбу влади з коронавірусом. В Україні нарешті є 1 мільйон щеплених. Українській владі знадобилося для цього майже 100 днів. Для порівняння іспанський уряд забезпечив цей же результат в 5 разів швидше, а польський – втричі швидше.

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Ми не Іспанія, і не член Європейського Союзу як Польща. Це правда, але це, як на мене, не виправдання. Хоча б тому, що є країни з подібним до нас (або й нижчим валовим внутрішнім продуктом), але з більшим відсотком вакцинованих, наприклад:

Марокко;

Сальвадор;

Камбоджа;

М'янма.

Всі ці країни теж не члени Європейського Союзу. А у М'янмі взагалі військовий переворот триває. Водночас з вакцинацією в них краще, ніж в Україні. В Зімбабве, теж, до речі, краще: там вакцинували уже майже 5% населення, тоді як в нас трохи понад 2%.

Вкотре нагадую: єдиний критерій ефективності влади – результати. Не красиві виступи чи популістичні законопроєкти – результат і ніщо інше.

З результатом у протидії COVID-19 в нинішньої влади, на жаль, не склалося від слова "зовсім". Я дуже сподіваюся, що новий міністр охорони здоров'я цю ганьбу виправить. Врешті-решт від цього залежить наше з вами здоров'я.

Результати Зеленського у боротьбі з олігархами

А тепер обговорімо результати чинного президента в боротьбі з олігархами. Зважте, що цю дискусію ініціював сам президент. Зеленський на всю країну заявив, що поборе олігархів, зокрема своїм новим законопроєктом. Позиція експертів одностайна:

по-перше, у президента вже достатньо повноважень для боротьби з олігархами;

по-друге, він і цими повноваженням не користується.

В чому проблема АМКУ

Ба більше, навіть навпаки, основні державні інституції олігархами допомагають. Наприклад, Антимонопольний комітет (який вже 2 роки як сформований президентом) штрафує ДТЕК Ахметова лише на 0,3% річного доходу замість максимально доступних 10%, як передбачено закон.

Той же АМКУ закриває антимонопольну справу по "Роттердаму+", який збагатив Ріната Ахметова на суму до 40 мільярдів гривень. Він майже одразу видав дозвіл Ахметову на купівлю Дніпровського меткомбінату. Після чого його частка на окремих ринках зросте до 75%.



Антимонопольний комітет України / Фото "Апостроф"

А ще той самий Антимонопольний комітет не розслідує зловживанням "Дніпроазотом" Ігоря Коломойського на ринку хлорування питної води ще у 2018 році.

Вже у 2020 році АМКУ заплющив очі на приватизацію тим же Коломойським Аульської хлоропереливної станції. Після сліпоти Антимонопольного комітету олігарх сконцентрував практично 100% цього ринку.

Реформування Антимонопольного комітету

А ще "слуги народу" народу внесли у Раду законопроєкт щодо "реформування" АМКУ. Замість подвійного розміру оплати шкоди монополістами проєкт запроваджується одинарний розмір відшкодування. Олігархи просто в жаху ховаються від такого смертельного протиборства.

У 2021 році українці заплатять олігархам за доставку електрики

Той же законопроєкт взагалі дозволяє Антимонопольному не розслідувати частину справ проти олігархічних монополій.

І за кожну таку історію платимо ми з вами – споживачі. Коротко розкажу вам про одну схему, яка у 2021 році змусить нас сплатити олігархами додаткових 4,5 мільярди гривень за доставку електрики.

Мовиться про так званий RAB-тариф. Заплатимо ми олігархам за доставку електроенергії через обленерго, які олігархи за копійки, за приватизаційні ваучери приватизували, викупили в 1990-х роках та "за недорого" докупили те, що залишилося у 2000-х роках.

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Весь цей час вони на них збагачувалися, особливо не вкладаючи в їхній розвиток. Це призвело до зношення електромереж, які критично потребують оновлення. Звичайно, що за власні гроші олігархи робити цього не хочуть, тож вирішили переклали це на споживачів – тобто на нас з вами.

Лідери додаткових грошей від RAB-тарифу

Лідерами по отриманню додаткових грошей від RAB-тарифу є обленерго, які належать олігарху Ахметову. У 2021 році вони мають отримати додаткових 1,8 мільярда гривень. Друге місце – державні обленерго, які також здебільшого контролюються олігархами. Ці отримають додаткові 1,4 мільярда гривень.



Олігархи збагачуються за допомогою RAB-тарифу / Фото "Енергореформа"

Далі компанії, які ЗМІ пов'язують з підсанкційним депутатом Держдуми Росії, який голосував за окупацію Криму, – Олександром Бабаковим – 1,1 мільярда гривень. Потім давні партнери Медведчука – брати Суркіси – 670 мільйонів гривень. Далі за списком такі самі "достойники".

До теми Мільярди для олігархів: скільки українці заплатять за ремонт їхніх електромереж

Як саме ми їх заплатимо? Через ціну товарів. Починаючи з 2021 року тарифи на доставку електрики для всього бізнесу (кав'ярень, офісів, магазинів, перукарень, підприємств) зросли саме на ці суми.

Бізнес закладає нові підвищені тарифи у вартість всієї продукції, робіт чи послуг, які ми у нього купуємо. І саме це є однією з причин, чому зросли ціни на всі товари. Власне це зростання ви не могли не помітити.

Якийсь трохи дивний бій з олігархами веде сьогоднішня влада, вам не здається? Смертельний герць ніби йде, а олігархи й далі збагачуються нашим коштом.

Оскільки сам президента підняв цю тему, більше розповідатиму вам про його смертельний герць з олігархами. Кому цікаво само розібратися в цьому більше, можу рекомендувати сторінку "Ліги анитрасту".