Володимир Зеленський завтра прибуде з візитом до Фінляндії

Президент України 19 березня прибуде до Фінляндії. Володимир Зеленський приїде в країну разом із першою леді Оленою Зеленською.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента Фінляндії в соцмережі Х (раніше твітер).

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Візит Зеленського до Фінляндії

Александр Стубб вдень 18 березня повідомив, що до Фінляндії прибуде Володимир Зеленський з першою леді.

Маю честь вітати Президента України Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську у Фінляндії,

– ідеться в повідомленні.