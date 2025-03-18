18 березня, 16:59
Володимир Зеленський завтра прибуде з візитом до Фінляндії
Президент України 19 березня прибуде до Фінляндії. Володимир Зеленський приїде в країну разом із першою леді Оленою Зеленською.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента Фінляндії в соцмережі Х (раніше твітер).
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Візит Зеленського до Фінляндії
Александр Стубб вдень 18 березня повідомив, що до Фінляндії прибуде Володимир Зеленський з першою леді.
Маю честь вітати Президента України Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську у Фінляндії,
– ідеться в повідомленні.