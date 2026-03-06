За 15 кілометрів від лінії зіткнення: Зеленський приїхав у Донецьку область

Володимир Зеленський 6 березня прибув у Донецьку область. Президент перебував у містах, що розташовані за приблизно 15 кілометрів від лінії фронту.

Про це стало відомо зі звернення президента України від 6 березня 2026 року.

Що відомо про візит Зеленського на Донеччину 6 березня?

Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни. 28 бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу!

– розповів Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не відмовляються від війни у таких містах Донеччини, як Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та інших міст регіону. Президент також застеріг, що ворог на весну готує наступ на область.

"Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", – зауважив глава держави.

Президент підкреслив, що зло треба зупиняти, а українці на Донбасі й не лише саме це й роблять.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б'ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні!

– резюмував український лідер.