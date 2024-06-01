Володимир Зеленський прибув у Сінгапур

Володимир Зеленський 1 червня прибув у Сінгапур. Мета візиту президента України – участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла" – основній події з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі. Український лідер також розповів деталі щодо своєї участі в конференції.

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Зеленський прибув у Сінгапур

Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,

– повідомив Зеленський.

За словами президента України, глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право та Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону,

– наголосив український гарант.

Він зазначив, що в Сінгапурі виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.

Зеленський був із візитом в Іспанії та підписав безпекову угоду: основне