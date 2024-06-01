Володимир Зеленський прибув у Сінгапур
Володимир Зеленський 1 червня прибув у Сінгапур. Мета візиту президента України – участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла" – основній події з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі. Український лідер також розповів деталі щодо своєї участі в конференції.
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Зеленський прибув у Сінгапур
Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,
– повідомив Зеленський.
За словами президента України, глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право та Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.
Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону,
– наголосив український гарант.
Він зазначив, що в Сінгапурі виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.
Зеленський був із візитом в Іспанії та підписав безпекову угоду: основне
- Під час зустрічі в Мадриді Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- Зокрема, Іспанія стала 10-ю державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.
- Відомо, що цього року Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Також ідеться про додаткові 5 мільярдів євро на період 2024 – 2027 років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.
- Володимир Зеленський повідомляв, що гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в цій угоді.