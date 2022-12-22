"Разом подолаємо будь-який морок": Зеленський привітав енергетиків і показав потужні кадри

В Україні 22 грудня традиційно відзначають день енергетика. Цьогоріч це свято набуло особливого значення та ще більше сповнене словами вдячності українським захисникам енергетичного фронту.

Президент Володимир Зеленський привітав наших енергетиків з професійним святом, зазначивши, що разом ми подолаємо будь-який морок.

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Український лідер також оприлюднив потужні кадри, що показують незламність енергетиків. Зеленський подякував їм за роботу – цілодобову, без перерви, на максимумі.

Навіть якщо ворог і може тимчасово залишити нас без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити та повернути до норми. І в цьому велика заслуга наших енергетиків,

– наголосив він.

Робота українських енергетиків / Фото з телеграму Володимира Зеленського

В Укренерго також привітали енергетиків зі святом та опублікували зворушливе відео. Там нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення вдалося частково відновити електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі.

Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які треба з'єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент. За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці,

– мовиться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що сьогодні вони єдині у своїх діях, щоб якнайшвидше повертати людям світло та протистояти ворогу на енергетичному фронті, наближаючи перемогу.

Як працюють українські енергетики: дивіться відео

Яка ситуація з відновленням української енергосистеми

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після дев'ятої масованої атаки росіян. Як сказав експерт з енергетики Центру Разумкова Максим Білявський, у деяких місцях відновити електропостачання вдається навіть швидше, ніж очікувалося.

Однак дефіцит в енергосистемі України зберігатиметься і надалі. Відтак, в Україні продовжаться планові відключення електроенергії. Якщо ж ліміти на рівні областей не будуть витримуватися, то будуть вводитися аварійні відключення.