Зеленський сказав, скільки далекобійних дронів на добу може застосовувати Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже може застосовувати до 100 далекобійних дронів на добу і близька до показників Росії. Водночас він наголосив, що головною перепоною лишається фінансування для масштабного виробництва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час розмови з журналістами. Україна вже здатна щодня застосовувати до 100 далекобійних дронів, і це – не межа.

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Україна має дронову зброю, потрібні тільки гроші

Президент Володимир Зеленський заявив, що наша держава може досягти темпів запуску дронів на рівні з Росією, яка щодоби запускає від 300 до 500 безпілотників. Але для цього потрібна фінансова підтримка з боку партнерів.

Я думаю, що Україні треба також мати тисячу дронів. До речі, далекобійних дронів, які складні, – ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300–500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Питання фінансове,

– заявив президент під час спілкування з журналістами.

Він також прокоментував ситуацію в Росії, зазначивши, що країна-агресор отримала завдання налагодити виробництво 500 дронів щодня. Проте, за словами Зеленського, наразі росіяни мають реальні можливості на рівні 300 – 350 одиниць.

Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300 – 350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба, – наголосив Зеленський.

Так президент підкреслив, що для того, щоб зрівнятись із російськими темпами, Україні необхідно лише більше ресурсів – технічна база вже існує.