Україна втратила понад дві третини ППО за 2000 – 2019 роки, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2000 по 2019 рік Україна втратила більшість своїх систем ППО. Із 225 комплексів, що були у 1992 році, до 2019 залишилося лише близько 60.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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Більшість ППО Україна втратила до повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2000 – 2019 років Україна втратила більшість своїх систем протиповітряної оборони.

За словами глави держави, у 1992 році Україна мала 225 систем ППО. До 2000-го залишилось близько 168, а вже до 2019 року — лише близько 60.

Ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. І зрозуміти, який зараз захист у росіян. Наші системи продавалися не лише на Близький Схід, а й росіянам,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що ЗСУ ефективно знищують ворожі ППО, зокрема С-14 та інші системи, і це – "складна, але правильна робота".