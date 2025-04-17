Україна втратила понад дві третини ППО за 2000 – 2019 роки, — Зеленський
- З 2000 по 2019 рік Україна втратила більшість своїх систем ППО, з 225 комплексів у 1992 році до 60 у 2019 році.
- Президент Зеленський зазначив, що українські системи ППО продавалися на Близький Схід і до Росії, але ЗСУ ефективно знищують ворожі ППО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2000 по 2019 рік Україна втратила більшість своїх систем ППО. Із 225 комплексів, що були у 1992 році, до 2019 залишилося лише близько 60.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Читайте також Хочуть мати під контролем 6 регіонів, – Зеленський про стратегічні цілі росіян навесні та влітку
Більшість ППО Україна втратила до повномасштабної війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2000 – 2019 років Україна втратила більшість своїх систем протиповітряної оборони.
За словами глави держави, у 1992 році Україна мала 225 систем ППО. До 2000-го залишилось близько 168, а вже до 2019 року — лише близько 60.
Ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. І зрозуміти, який зараз захист у росіян. Наші системи продавалися не лише на Близький Схід, а й росіянам,
– наголосив Зеленський.
Водночас президент зауважив, що ЗСУ ефективно знищують ворожі ППО, зокрема С-14 та інші системи, і це – "складна, але правильна робота".