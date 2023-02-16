Зеленський провів засідання Ставки: участь взяли керівники усіх оперативних напрямків

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, у якому взяли участь керівники всіх оперативних напрямків. Головною темою засідання була ситуація на фронті, зокрема підготовка до ймовірних дій ворога.

Під час свого звернення 16 лютого Володимир Зеленський розповів, що 16 лютого командувачі оперативних напрямків реально розповіли про ситуацію та перспективи на своїх ділянках фронту, пише 24 Канал.

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Головні теми засідання Ставки

Президент повідомив, що він разом з командувачами обговорював:

Постачання зброї,

Постачання боєприпасів,

Підготовку наших військових,

Плани й можливості ворога,

Потенціал української відповіді.

Які зараз пріоритети у Збройних Сил

За словами глави держави, пріоритетом на найближчий час є готуватися до будь-якої ескалації з боку ворога. А також готуватися до майбутнього наступу українських захисників.

Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо,

– повідомив Зеленський.

Звернення Зеленського за 16 лютого: дивіться відео