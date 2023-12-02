Її сина не можемо верифікувати – Зеленський вразив історією української матері

Володимир Зеленський розповів журналісту історію, яку почув в Одесі. Мовиться про біль української матері.

Зеленський розповів, що зустрів в Одесі матір, яка шукає свого сина. Він пішов на війну. Водночас, на жаль, жодної інформації про нього наразі немає.

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Ми не можемо його верифікувати. Ми не знайшли його у полоні. Це ще гірше, коли не знаєш, де,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що зустрічає таких людей та знає про їхній біль. Україна боротиметься за кожного та кожну.

Що ще Зеленський розповів в інтерв'ю

Український лідер відповів, чи відчуває тиск з боку Заходу щодо переговорів з Росією. За словами Зеленського, наразі – ні. Звичайно, якісь голоси лунають весь час. Якщо вони стануть сильнішими, Україна відреагує.

Окрім того, Зеленський зробив заяву про майбутні президентські вибори у Росії. Український лідер вважає, що може настати переломний момент. Він станеться, якщо цивілізований світ не визнає легітимність Путіна як президента Росії.