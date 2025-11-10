Зеленський назвав людину, яка спонукала Трампа з великим ентузіазмом підтримати Україну
- Зеленський вважає, що посилення допомоги від США сталося за сприяння однієї людини.
- Трамп змінив свою позицію до України після візиту до Великої Британії.
Ставлення Сполучених Штатів до України великою мірою залежить і від особистих взаємин лідерів держав. Так, допомога Києву від Вашингтона була під питанням через конфліктні ситуації між Зеленським і Трампом.
Втім, є людина, яка відіграла вкрай важливу, хоч і непомітну для публіки, роль у тому, щоб переконати президента США активніше підтримувати Україну. Про таке Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю The Guardian, передає 24 Канал.
Хто міг вплинути на Трампа?
Президент розповів, що, на його думку, саме король Чарльз III зумів спонукати очільника Білого дому переглянути свою політику стосовно України.
Сталося це після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому 2025 року, коли Дональд Трамп під час спільного виступу перед камерами різко висловився на адресу українського лідера й фактично вигнав його з Білого дому.
А вже у вересні в межах державного візиту до Великої Британії Трамп мав особисту зустріч із королем Чарльзом.
Зеленський зазначив, що не знає всіх деталей розмови, однак, за його словами, король нібито "надіслав важливі сигнали президенту Трампу".
Його Величність дуже чутливо ставиться до нашого народу. Можливо, слово "чутливо" не зовсім точне – він справді підтримує нас,
– сказав Зеленський.
Український президент додав, що Трамп ставиться до короля з великою повагою й вважає його "дуже важливою постаттю", що, на думку Зеленського, є щирим компліментом, який американський лідер робить далеко не всім.
Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?
У вересні 2025 року Дональд і Меланія Трамп здійснили офіційний візит до Великої Британії, де зустрілися з королівською родиною та прем'єр-міністром, обмінялися подарунками й відвідали низку церемоній і демонстрацій.
В цей період Сполучені Штати виділили 250 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії. Йдеться про військову допомогу, яку фінансує НАТО. США планують продати Альянсу великі обсяги озброєння, що згодом передадуть Києву.
Тоді Трамп у своїй заяві зазначив, що розчарований діями Путіна і вважає своїм обов'язком сприяти завершенню війни. Він пообіцяв "гарні новини" найближчим часом та висловив переконання, що третя світова війна не розпочнеться через Україну, хоча раніше така загроза здавалася реальною.
Втім, під час офіційних заходів не обійшлося без курйозів: під час візиту до Віндзора американський лідер порушив королівський протокол – він дружньо поплескав короля Чарльза III по спині.
Сам монарх обережно висловив підтримку Україні, наголосивши, що держава потребує допомоги в умовах російської загрози для Європи. Водночас Чарльз III утримався від уживання слова "війна" щодо дій Росії.