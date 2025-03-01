Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може змінити ставлення українців до росіян, адже вони вбивають їх. Однак, він наголосив на тому, що це не означає ніби Україна не хоче миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для Fox News.

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Що заявив Зеленський

Глава держави заявив, що прагне миру. Однак, Україна повинна бути в сильній позиції та мати гарантії безпеки. Він також додав, що готовий підписати угоду про корисні копалини, але "цього недостатньо".

Окрім цього, Зеленський відреагував на заклики Трампа щодо негайного припинення вогню та заявив, що цього не просто досягти. Під час переговорів у Білому домі він сказав, що не піде на цей крок без достатніх безпекових гарантій.

Таке рішення Зеленський пояснює тим, що російський диктатор Владімір Путін неодноразово порушував цей режим. На думку глави держави, українці не припинять воювати, якщо не буде гарантій.