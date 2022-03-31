Володимир Зеленський виступив перед парламентом Австралії: головне з промови

Володимир Зеленський зранку 31 березня виступив перед парламентарями Австралії. Промову український лідер вимовив у відеоформаті.

Виступ Зеленського супроводжувався аплодисментами, повідомляє 24 канал. На знак підтримки України та її народу парламентарі Австралії прийшли на засідання із жовто-блакитними стрічками.

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На початку виступу Зеленський згадав про українську "Мрію", яку окупанти знищили у Гостомелі ще 27 лютого. Це був найбільший вантажний літак, який доставляв вантажі в різні куточки світу, зокрема й в Австралію. У 2019 році, коли почалася пандемія COVID-19, українська "Мрія" активно доставляла гуманітарні вантажі.

"Мрія" приносила життя. Але тепер це неможливо. Неможливо через державу, яка має зовсім інші цінності, аніж ми, аніж ви, аніж весь цивілізований світ. І ця держава розпочала широкомасштабне вторгнення. Вона руйнує наші міста і вбиває наших людей,

– наголосив президент України.

Саме тому Володимир Зеленський закликав Австралію продовжити тиск на країну-агресорку, зокрема запровадити додаткові мита на товари з Росії. Потрібно також виключити можливість Кремля обходити санкції.

Уряд Австралії ухвалив рішення підвищити мито на імпорт усієї продукції з Російської Федерації та Білорусі на 35%.

Український лідер констатував, що якби світ покарав Росію за атаку на Україну у 2014 році, то широкомасштабного вторгнення у 2022 році не було б. У цьому контексті Зеленський наголосив, що Україні потрібно мати все, що необхідно на полі бою. Він закликав Австралію допомогти у цьому питанні.

"Світ має виправляти помилки та змінити міжнародні механізми безпеки", – сказав він.

Також президент закликав Австралію долучитися до повоєнного відновлення України. Наприклад, такого міста як Херсон.

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