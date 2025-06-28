Володимир Зеленський виступає з промовою до Дня Конституції

Удень 28 червня президент виступає зі святковою промовою. Цього дня країна відзначає День Конституції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Зеленського.

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Що сказав президент 28 червня

До слова, на святкування до Києва завітав Анджей Дуда.

Зеленський приділив увагу першій статті Конституції. Як відомо, вона складається з одного речення: "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

Україна є і буде на землі. Українці є і будуть на землі. Це водночас наша ціль і спільний обов'язок, місія кожного і кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України і без кого Україну вже не уявити,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив: хоча українців мільйони, це громадяни, а не просто людська маса. Вони здатні відстояти те, у що вірять і те, чого прагнуть. І завдяки цьому Україна є.

Україна – це і мільйони імен, якими ми пишаємося і вибір, який ми робимо щодня, і мільйони дій і подвигів, сказав президент.

Суспільний договір між нами всіма полягає в тому, що Україна – понад усе,

– наголосив гарант.

Українці пишуть історію та наповнюють сторінки Конституції своїми подвигами. Наприклад, Олександр Іванцов, який на початку війни висадився на "Азовсталі" під час операції ГУР. Згодом він подолав понад сто кілометрів окупованою територією, самостійно вийшовши з оточення.

Або Володимир Захлюпаний, який працює в гостомельському ліцеї. І хоча втратив сина в окупації, але не зламався та продовжує працювати з дітьми.

Або Олена Ставицька з Сумщини, яка в складі групи "Білі янголі" надає медичну допомогу та здійснює евакуацію. Найменшій дитині, якій вона допомогла, – 6 днів.

Зеленський згадав про загиблого Віктора Полив'яного, який командував 160 зенітною ракетною бригадою і знищив багато ворожого залізяччя.

Після хвилини мовчання гарант подякував міжнародним партнерам, зокрема Дуді.