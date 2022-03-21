Володимир Зеленський закликав Європу вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих

Український лідер 21 березня записав нове відеозвернення. Цього разу Володимир Зеленський звернувся до Європи та її мешканців.

Своє відеозвернення він розпочав із моторошного звуку сигналу тривоги, який, на жаль, вже став звичним для українців.

Важливо Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, – Зеленський у зверненні увімкнув звук тривоги

Володимир Зеленський наголосив, що вже тисячі людей в Україні загинули від цієї жахливої війни Росії проти нашої держави.

Я прошу вас вшанувати хвилиною мовчання кожного і кожну, хто загинув за нашу свободу,

– закликав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського від 21 березня: дивіться відео



Зауважимо, що в Україні щодня з 18 березня о 9:00 вшановують пам'ять полеглих у війні Росії проти України. Додамо, що точної кількості загиблих українських героїв наразі не розголошують. Однак понад тиждень тому Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський вперше назвав кількість наших загиблих бійців. За його словами, мовиться про приблизно 1300 військових.

Втрати ворога станом на 21 березня: дивіться відео