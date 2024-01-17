Росіяни та партнери в шоці, – Зеленський заявив, що Україна виготовлятиме Patriot

Володимир Зеленський зауважив, що – великий уклін людям, які виготовили систему Patriot. На сьогодні – вона унікальна у світі.

Український лідер заявив, що Patriot наразі – найпотужніша система у світі. І випробування системи десь у полях на тренуваннях – ніщо у порівнянні з тим, що відбувається в Україні у час повномасштабної війни, інформує 24 Канал.

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І росіяни в шоці, І партнери, щиро кажучи, в шоці, що ця система так сильно працює,

– мовиться у повідомленні.

Чи вироблятиме Україна Patriot

Зеленський заявив, що Україна наразі не виробляє Patriot. Водночас робитиме це. Домовленості вже є. Однак попереду – ще багато кроків. Зокрема, потрібно отримати усі необхідні ліцензії.

Український лідер також зауважив, що у світі – дефіцит Patriot. Наразі їх не вистачить, аби захистити всі країни.

Скільки систем ППО ще потрібні Україні

Раніше Зеленський відповів, скільки систем ППО потрібно ще Україні, аби повністю захистити свої території. Тоді український лідер наголосив: він вдячний усім, хто допомагає Україні з Patriot. Однак український лідер заявив, що чисто по-людськи не розуміє, як деякі люди можуть спати спокійно, знаючи, що системи Patriot є, а в Україні продовжують гинути люди. Зеленський наголосив: якби Україна отримала ще 7 Patriot, у Херсоні, Харкові та інших містах перестали б гинути люди.