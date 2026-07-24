Краще досягти перемир'я завтра, – Зеленський заявив про готовність зупинити війну

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я. Президент також зазначив, що американський лідер Дональд Трамп почав йому довіряти.

Про це стало відомо з інтерв'ю президента американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Зеленський про перемир'я та закінчення війни?

Зеленський зазначив, що Україна й далі шукає спосіб зупинити війну так, щоб не втрачати людей. На думку президента, будь-який реальний шанс на тишу на фронті вартий того, аби його розглядати без зволікань.

Якщо завтра ми зможемо досягти припинення вогню, це краще, ніж воювати 10 – 20 років заради перемоги та втрачати людей,

– наголосив український лідер.

Президент також зазначив, що лідер США Дональд Трамп правильно зрозумів позицію України та її бажання зупинити війну. Водночас Зеленський наголосив, що американський президент почав йому довіряти.

Окрім того, український очільник підкреслив, що готовий приїхати до Овального кабінету Білого дому або до резиденції Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для підписання мирної угоди з Росією.

"Все залежить від Трампа", – пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню між Україною та Росією можливе, однак його дотримання залишається дуже складним. За його словами, для завершення війни необхідна реальна готовність обох сторін, однак наразі саме Росія не показує бажання зробити такий крок.