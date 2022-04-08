Відповідальність неминуча: Зеленський згадав про обстріл Краматорську у новому зверненні

Володимир Зеленський ввечері 8 квітня традиційно звернувся до українців. У 44-й чорний день нашої оборони від російського вторгнення президент згадав про жахливий обстріл Краматорську та пообіцяв покарати винних.

Український лідер підкреслив, що удар по Краматорську – ще одне звинувачення для Росії на трибуналі.

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Злочини Росії Краматорську

Зеленський розповів, що внаслідок ракетного удару, який завдали російські війська по залізничному вокзалу Краматорську, 38 людей загинули на місці. Протягом дня ще 12 людей померли у лікарні.

Ми втратили п'ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності,

– підкреслив він.

Президент України розповів, що російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція РИА новости опублікувала новину ще тоді, коли ракети були у повітрі. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. За словами Зеленського, Україна очікує твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин.

"Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Відповідальність неминуча", – наголосив український президент.

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Зустріч з президенткою Єврокомісії

8 квітня український лідер зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Протягом дня вони відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації. Вдячний пані президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні Спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами і притягнення до відповідальності усіх винних,

– сказав Зеленський.

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Він подякував за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. До того ж 8 квітня вдалося домовились про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби. Також політики говорили про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зеленський констатував, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно:

ввести повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ;

повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки.

"Сьогодні ми отримали від Єврокомісії опитувальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю протягом тижня", – зазначив президент.

Що означає надання опитувальника Україні

Церемонія передачі опитувальника відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським у столиці України. Фон дер Ляєн наголосила, що цей опитувальник є основою для дискусії, яка передуватиме рішенню Єврокомісії щодо готовності України отримати статус кандидата в ЄС.

Голова Єврокомісії уточнила й те, що наразі мовиться про пришвидшену процедуру вступу. На її думку, відносини між Україною та Євросоюзом настільки розвинуті, що Брюссель не потребує розширених відповідей. Вона додала, що заповнення опитувальника забере не роки, як зазвичай, а тижні.

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