Мир буде, агресія програє, – основні тези зі звернення Зеленського 12 серпня

Ввечері 12 серпня вийшло традиційне звернення Володимира Зеленського. У ньому глава держави підбив підсумки дня. Він розповів про гарантії безпеки для України, а також ситуацію на фронті.

Глава держави почав з того, що в роботі з партнерами в України є ще один результат для безпекових гарантій. До декларації G7 приєдналася Греція. Слід розуміти, що вона стала 14-ю за ліком країною, яка приєдналася.

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Україна працює над гарантіями безпеки

Мир не має альтернативи. Кожна країна, яка працює з нами, в рамках безпекових гарантій для України, в рамках формули миру. Саме такий сигнал дає агресору: мир буде, агресія програє,

– наголосив Зеленський.

Президент подякував усім державам, які долучилися до безпекових гарантій для України. Він також зазначив, що наша держава працює над тим, щоб таких країн стало все більше.

Звернення Зеленського від 12 серпня 2023 року: дивіться відео

За словами глави держави, важливо, щоб щоденно Росія бачила нову міжнародну активність щодо підтримки України та нормального життя.

"Сьогодні я хочу особливо подякувати кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки, більшого захисту наших людей", – додав він.

У першу чергу подякував Німеччині за те, що надала додаткові пускові установки Patriot. Президент зазначив, що "кожне суттєве посилення нашої ППО – тисячі врятованих життів людей і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України".

Окремо він подякував Нідерландам. Від них наші прикордонники цього тижня отримали мобільні комплекси медичної підтримки. Володимир Зеленський зазначив, що Нідерланди – серед лідерів в оборонній співпраці з нашою державою, а також політичній взаємодії.

Розмінування – один з ключових напрямків

"Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування. Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування", – додав президент.

Він підкреслив, що наша держава потребує техніки від партнерів. А ще важливо створити виробничу базу, щоб "ми могли очистити нашу землю від російських мін". Президент зазначив, що це завдання необхідно виконати за роки, а не десятиліття.

Президент констатував, що станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, які не розірвалися.

Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!

– підкреслив він.

Володимир Зеленський окремо подякував усім фахівцям, котрі займаються розмінуванням. Вони знешкоджують небезпечні предмети на землі, полі, в населених пунктах, на лініях електропередач та об'єктах інфраструктури.

За його словами, минулої доби працювали 133 піротехнічні розрахунки по всій Україні. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях.

"Я дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!" – зазначив президент.

Окремо відзначив кількох фахівців. Мовиться про Антона Волоса, сапера відділення піротехнічних робіт, а також Богдана Ольшевського, водія-механіка-сапера. Вони працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області.

А ще він подякував начальнику піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергію Сіроштану. Крім того, висловив подяку працівникам поліції: підполковнику Валентину Мельнику, підполковнику Ігорю Підлісному, полковнику Ярославу Костіву.

Вони по черзі керували групами вибухотехнічної служби – 10 – 15 груп – на Харківщині. Роблять це з вересня 2022 року, коли звільнили територію від окупантів, і до сьогодні.

Окремо він подякував тим, хто бореться за нашу державу. Захисників Бахмута, Авдіївки, на Шахтарському та Куп'янському напрямку.