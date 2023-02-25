Десятий пакет, але не останній, – Зеленський у зверненні прокоментував нові санкції проти Росії
25 лютого 2023, 20:44Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України. Він подякував нашим захисникам та захисницям та прокоментував санкції проти Росії, введені Заходом.
Ввечері 25 лютого Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Промову президента читайте на 24 Канал.
Зеленський повідомив, що санкції будуть вводитись проти Росії і надалі
Сьогодні, 25 лютого, ЄС затвердив 10 пакет санкцій проти Росії. Він наголосив, що ці санкції точно не будуть останніми.