Найважче біля Маріїнки, Авдіївки та Куп'янська: Зеленський звернувся до українців

Ввечері 3 грудня Володимир Зеленський опублікував традиційне звернення до українців. У ньому він підбив підсумки дня, що минув, розповівши про найголовніше.

Своє вечірнє звернення Володимир Зеленський почав з реакції на удар по Херсону російськими військовими. Глава держави наголосив, що це були жорстокі удари по будинках, вулицях, лікарнях. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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Росіяни продовжують терористичні атаки

Лише за один цей день на одній Херсонщині було близько 20 обстрілів таких саме, як по Херсону. Суто терористичних. По місту Берислав, по селах області. Дякую усім рятувальникам ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які ліквідовують наслідки обстрілів,

– зазначив Зеленський.

Він також подякував усім лікарям, медичним сестрам, котрі надають допомогу. А також місцевій владі і волонтерам, котрі не кидають на призволяще свої міста та громади.

Інтенсивні бої тривають

За словами глави держави, вони точаться у десятках точок по всьому фронту. Найважчими наразі є Мар'їнський, Авдіївський і Бахмутський напрямки. А також Південь та Харківщина.

І в кожному місті України, де сьогодні був відносно тихий день, усі, хто зараз у тилу, усі, хто може просто побути вдома, усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває, триває вона не у соцмережах, не у суперечках один з одним про щось політичне, не у з'ясуванні стосунків. Ця битва там, де кожен день українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям – нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями,

– наголосив він.

Глава держави подякував усім, хто не забуває, що фронт щоденно потребує підтримки. Він також висловив подяку тим, хто працює задля незмінної, постійної, реальної підтримки. Крім того, тим, хто розуміє, як важливо, щоб українці у прифронтових районах і на тимчасово окупованих територіях відчували, що про них пам'ятає Україна.

Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергетику на суперечки. А також тим, хто працює задля державних інтересів. Хто лікує та рятує, вчить дітей і постійно дбає про інтереси своїх громад. А ще тим, хто виробляє зброю та снаряди для наших військових. Тим, хто організовує волонтерські збори та допомагає конкретним підрозділам.

Дякую всім, хто тренує наших воїнів – і тут, в Україні, і в країнах-партнерах. Кожна така тренувальна місія – це конкретний внесок у перемогу, яка буде. Обов'язково. І якщо не просто в неї вірити. Якщо не просто чекати перемоги від воїнів. А якщо кожного дня робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою і щоб наших спільних можливостей стало більше,

– наголосив він.

Президент зробив анонс на наступний тиждень. За його словами, "обов'язково збільшимо можливості нашої держави". Зокрема, це стосується оборонно-промислового комплексу. Також готують нові пакети військової підтримки від партнерів. Крім того, готують посилення ППО, адже це незмінний пріоритет.