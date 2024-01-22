Урядовці зустрічалися з бізнесом, є складнощі: Володимир Зеленський звернувся до українців

Зеленський розповів про зустріч урядовців з бізнесом, каже: між урядом, правоохоронцями, бізнесом є складнощі. Напрацювання щодо цього представлять на РНБО. Про що говорив президент у 698 день війни – читайте на 24 каналі.

У понеділок, 22 січня, Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Його тексту поки що немає на сайті Верховної Ради.

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Уряд зустрівся з бізнесом: що відомо

Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Всі напрацювання будуть представлені на РНБО,

– сказав президент.

Наради щодо заморожених російських коштів і співпраці з партнерами

Відбулася нарада щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. За словами глави держави, кошти треба використати для захисту від російської агресії. Це "додасть міцності нашій позиції – позиції справедливості".

Інша нарада стосувалася подальшої роботи з партнерами на січень і аж до кінця лютого.

"Україна має бути й буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини й документи", – підкреслив президент.

Зеленський докладно розповів про результати зустрічі з Туском

Український президент схарактеризував візит прем'єр-міністра Польщі як дуже продуктивний.

"Ми з паном прем'єр-міністром Туском сьогодні дуже змістовно говорили щодо всіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій", – сказав він.

Польща надасть оборонний пакет. Також політики говорили про спільне виробництво зброї і про збільшення можливостей України у використанні польської техніки та систем озброєнь.

Звичайно, детально говорили про політичну взаємодію. Про те, що всі проблеми між Україною та Польщею можемо подолати між нами – на рівні наших держав. Упевнений, що й критичні ситуації на кордоні – блокування, – які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо подолати, можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій,

– наголосив Зеленський.

Він подякував Польщі за приєднання до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні.

"І починаємо роботу над двосторонньою безпековою угодою. Детально обговорили наш рух у Євросоюз, наші очікування від саміту НАТО цього року. Польща може допомогти. І, до речі, дуже важливо, що досвід Польщі та прем'єр-міністра Туска особисто – досвід у відносинах із європейськими інституціями – може значно посилити наші дії, наші рішення. Ми будемо використовувати. Домовилися про формат", – підсумував президент України.

Раніше Дональд Туск сказав, що Україна та Польща порозумілися щодо питання блокади кордону.