Блогер Володимир Золкін мобілізувався до ЗСУ

Відомий український блогер та телеведучий Володимир Золкін приєднався до лав Збройних Сил України. Нині він проходить службу в 91-му окремому протитанковому батальйоні.

Про це він розповів у коментарі для Детектор медіа.

Що відомо про вступ Золкіна до лав ЗСУ?

Рішення про вступ до війська журналіст ухвалив ще у квітні цього року. Проте публічно розповідати про свій статус він не поспішав, очікуючи на завершення підготовки та безпосередній виїзд на бойові позиції.

Напередодні він виклав на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук перші фотографії у військовій формі. Свій вчинок він пояснив коротко та категорично.

Бо треба мобілізуватися всім,

– зазначив Золкін.

Перед тим, як приступити до виконання профільних обов'язків, військовослужбовець успішно пройшов обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки. Наразі він вже перебуває у своєму підрозділі та виконує поставлені завдання.

Блогер та телеведучий Володимир Золкін мобілізувався до ЗСУ / Фото з фейсбук-сторінки

Нагадаємо, Володимир Золкін – український журналіст і відеоблогер, який став відомим завдяки інтерв'ю з російськими військовополоненими та колаборантами, які публікує на своєму ютуб-каналі.

У березні 2026 року Ярослав Железняк заявив, що Володимира Золкіна зняли з військового обліку та він перебував під протекцією ГУР, а згодом повідомив про позбавлення його бронювання. У квітні БЕБ підтвердило розслідування щодо Золкіна за підозрою в можливій легалізації незаконного майна та ухиленні від сплати податків, однак про підозру йому не повідомляли.