Сили оборони України ліквідували російського окупанта Володимира Пахомова, який служив у бригаді спецпризначення ГРУ Росії. До участі у війні проти України він був відомим спортсменом та кандидатом у майстри спорту з веслування.

Російські пропагандистські ресурси підтвердили його загибель та повідомили про державні нагороди, які він отримав під час служби. Про це пише "Главком".

Як Сили оборони ліквідували російського спецпризначенця?

Українські захисники ліквідували російського окупанта Володимира Пахомова, який служив у 16 окремій бригаді спецпризначення ГРУ Росії, що базується у Тамбові.

Відомо, що окупант мав звання гвардії єфрейтора та був старшим розвідником у підрозділі. За даними російських джерел, Пахомов був знищений Силами оборони України 13 березня 2026 року.

Під час участі у війні проти України він отримав низку державних нагород Росії, зокрема медаль Жукова, медаль "За хоробрість", Георгіївський хрест IV ступеня та орден мужності, який йому присвоїли посмертно.

Російська сторона традиційно не розкриває деталей ліквідації своїх військових, однак інформацію про смерть Пахомова поширили пропагандистські та спортивні ресурси країни-агресорки.

Що відомо про Володимира Пахомова та його спортивну кар’єру?

Володимир Пахомов народився 23 вересня 1998 року. До повномасштабної війни він професійно займався академічним веслуванням та був кандидатом у майстри спорту Росії.

Окупант брав участь у всеросійських та міжнародних турнірах, а також ставав переможцем і призером чемпіонатів Росії. У спортивних колах його називали перспективним спортсменом, який мав продовжувати кар’єру у професійному веслуванні. Втім, згодом Пахомов долучився до російської армії та став військовослужбовцем елітного підрозділу ГРУ.

Саме 16 бригада спецпризначення неодноразово брала участь у війні проти України та згадувалася у контексті бойових операцій Росії.

На тлі повідомлення про ліквідацію Пахомова російські медіа також згадали ще одного окупанта – футбольного тренера Георгія Камалова, який також загинув на війні проти України. Камалов працював із футбольним клубом "Анрі" та раніше тренував команду "Ера" з Владивостока.

Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився,

– прокоментував смерть Камалова російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

