Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків

Війна закінчиться, каже Федорович, коли росіяни покаються і припинять мислити імперськими категоріями.

З того боку працюють професійні снайпери, у нас був загиблий, тому потрібно поводитися акуратно,

– розповідає Федорович.

У липні чоловікові буде 59, але він жартує, що відчуває себе на 19. Військовий родом із Луганщини, на фронті він з 2014 року: спочатку був волонтером, а потім і сам пішов воювати.

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Раніше, за СРСР, – розповідає Федорович, – солдатів учили, що треба померти за Батьківщину. А я кажу: ні, загинути – ні! Ти маєш вижити і дожити до правнуків. І розповісти їм, яка була війна.