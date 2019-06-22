Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
Війна закінчиться, каже Федорович, коли росіяни покаються і припинять мислити імперськими категоріями.
З того боку працюють професійні снайпери, у нас був загиблий, тому потрібно поводитися акуратно,
– розповідає Федорович.
У липні чоловікові буде 59, але він жартує, що відчуває себе на 19. Військовий родом із Луганщини, на фронті він з 2014 року: спочатку був волонтером, а потім і сам пішов воювати.
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Раніше, за СРСР, – розповідає Федорович, – солдатів учили, що треба померти за Батьківщину. А я кажу: ні, загинути – ні! Ти маєш вижити і дожити до правнуків. І розповісти їм, яка була війна.
Дорослий армієць годинами може розповідати про історію Донбасу, він читає усі книжки про рідний край, що трапляються йому під руку, і любить ходити по музеях.
Каже, Росія спершу виморила Донбас голодом, потім заселила людьми звідусіль, відтак, і стала можливою агресія.
А щоб лінія фронту не рухалась, Федорович копає траншею. Бо чим краще укріплені позиції, тим більше шансів вижити.
А ще шансів більше вижити, коли армія оснащена сучасними технологіями. Наприклад, тепловізійними прицілами. Один Pulsar Trail XQ50 коштує 105 200 грн. Допомогти придбати приціли можна тут.
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