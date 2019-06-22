23:19
22 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, сьогодні
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Повернись живим

      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків

      114
      Військовий Федорович
      Військовий Федорович / Повернись живим

      Війна закінчиться, каже Федорович, коли росіяни покаються і припинять мислити імперськими категоріями.

      З того боку працюють професійні снайпери, у нас був загиблий, тому потрібно поводитися акуратно,
      – розповідає Федорович.

      У липні чоловікові буде 59, але він жартує, що відчуває себе на 19. Військовий родом із Луганщини, на фронті він з 2014 року: спочатку був волонтером, а потім і сам пішов воювати.

      Напоготові до наступу: Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння

      Раніше, за СРСР, – розповідає Федорович, – солдатів учили, що треба померти за Батьківщину. А я кажу: ні, загинути – ні! Ти маєш вижити і дожити до правнуків. І розповісти їм, яка була війна.

      Дорослий армієць годинами може розповідати про історію Донбасу, він читає усі книжки про рідний край, що трапляються йому під руку, і любить ходити по музеях.
      Каже, Росія спершу виморила Донбас голодом, потім заселила людьми звідусіль, відтак, і стала можливою агресія.

       А щоб лінія фронту не рухалась, Федорович копає траншею. Бо чим краще укріплені позиції, тим більше шансів вижити.

      А ще шансів більше вижити, коли армія оснащена сучасними технологіями. Наприклад, тепловізійними прицілами. Один Pulsar Trail XQ50 коштує 105 200 грн. Допомогти придбати приціли можна тут.

      Незламні: Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини 

      blog_ava
      Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину
      сьогодні
      10626
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      сьогодні , 22:12 Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них
      1393
      Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      сьогодні , 22:00 Волонтер, який став військовим: маєш вижити і дожити до правнуків
      Повернись живим 114
      Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      сьогодні , 19:00 Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм
      Лев Парцхаладзе 423
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      сьогодні , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 341
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      сьогодні , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1522
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук