Волонтери розповіли історію, як 28 разів евакуйовували родину із Куп'янська. Та вона щоразу поверталася додому.

Там на неї чекав засаджений город. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про сім'ю, яку 28 разів евакуйовували з Куп'янська?

Керівник громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк розповів, що кількість евакуацій цієї родини – це рекорд.

Це якраз літо. Родина похилого віку – насправді дуже гарні люди, але своєрідні і зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і увесь час чоловік пересувався разом з нами. Ми дуже сварились, а потім вже змирились і везли його,

– розповів Гуманюк.

Він додав, що не знає, як сім'ї кожного разу вдавалося повертатися додому – туди вони доїжджали самостійно.

"На той час ще зв'язок у Куп'янську був, там у деяких місцях, і вони телефонували і просили їх вивезти. Невідомо, як поверталися, але потім телефонували та просили забрати", – розповів волонтер.

Він зауважив, що зазвичай організація відправляє таких людей у чорний список. Після цього інші гуманітарні організації також їх більше не вивозять.

Але ці душевні виявились і дуже здружилися з нашими водіями і допомогли їм, йшли на поступки. Постійно сварили їх, але постійно забирали,

– додав Гуманюк.

Яка ситуація у Куп'янську наразі?