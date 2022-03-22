Волонтери з Канади передали гуманітарну допомогу для підрозділів Нацгвардії

Канадські волонтери передали гуманітарну допомогу для підрозділів Національна гвардія України.

У МВС повідомили, що мова йде про необхідні засоби та препарати, що будуть розподілені у військові частини та у місця, де їх найбільше потребують.

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У гуманітарну допомогу входять турнікети, перев’язувальні матеріали, кровоспинні засоби, аптечки, набори для надання першої медичної допомоги тощо.

За словами волонтерів з Канади, вони роблять все можливе, аби зібрати ці засоби та доставити їх якнайшвидше в Україну.

Волонтери Канади передали Україні гумдопомогу / Фото МВС України

Військовослужбовці Нацгвардії України проходили інтенсивні заняття з вивчення протоколу Tactical Combat Casualty Care, або скорочено ТССС. А ці засоби, що вони отримають від волонтерів, зможуть зберегти життя після поранень.

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