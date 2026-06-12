Про це волонтерський штаб повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Військові отримали генератор на 16 кіловат

Як зауважили в "Укранській команді", для безперебійної роботи командних пунктів, польових шпиталів і ремонтних майстерень військовим потрібні потужні генератори. Тож волонтери батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України великий генератор потужністю 16 кіловат.

Там додали, що бійці цього батальйону захищали Київ та Київщину, Харківщину, вели тяжкі бої за Сєвєродонецьк і Бахмут – і сьогодні продовжують бити ворога на найгарячішому Донецькому напрямку.

Нехай цей генератор працює безвідмовно і допомагає хлопцям ще краще виконувати свої бойові завдання,

– наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше зазначалося, що "Українська команда" передала на передову понад 600 великих генераторів і зарядних станцій. Загалом обсяг допомоги військовим і цивільним від початку повномасштабної війни вже перевищив пів мільярда гривень.