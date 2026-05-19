Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці волонтерської організації.

Що відомо про це?

У повідомленні наголосили на важливості вчасно наданої медичної допомоги. Зокрема, якщо встигнути за "золоту годину", то шанси на виживання пораненого підвищуються до 90%. Кожен такий автомобіль – це спосіб зберегти життя та здоров'я нашим воїнам.

Українська команда передала медичній службі 21-го полку безпілотних авіаційних комплексів "Кракен", що входить до складу Третього армійського корпусу Збройних Сил України, евакуаційний автомобіль.

21 полк безпілотних систем зараз тримає оборону на одному із найгарячіших напрямків лінії зіткнення – Лиманському.

Нехай наша підтримка надасть їм упевненості, що в критичний момент допомога прийде миттєво. А ми й надалі робимо все, щоб вони поверталися живими,

– додав очільник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше стало відомо, що з 2022 року "Українська команда" надала допомогу військовослужбовцям і цивільним особам на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.