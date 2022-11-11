Волонтери відкрили збір на дрони-камікадзе, які зачищатимуть Херсонщину від росіян

Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив збір на бойові дрони-камікадзе, які потрібні українським військовим на Херсонському напрямку.

Як зазначають представники волонтерського штабу, з дронами-камікадзе ворогу буде складніше втекти й уникнути покарання за їхні злочини.

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"Наші захисники змусили орків покинути Миколаївщину та тікати з Херсонщини. Зараз тисячі загарбників шукають будь-які способи дістатися лівого берега Дніпра, сподіваючись врятувати свої життя та уникнути покарання за свої злочини. Для кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, має бути лише два шляхи: полон або смерть. Ворог, який намагається втекти, має бути знищений! І в цьому нашим воїнам мають допомогти бойові дрони-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

Волонтери відкрили збір на дрони-камікадзе / Фото "Українська команда"

Волонтерам потрібно зібрати 2 мільйони гривень.

Відкриваємо збір на "злих птахів" – ті самі бойові дрони-камікадзе, які наздоганятимуть орків і зачищатимуть від погані херсонські степи,

– зазначає "Українська команда".