Володимир Кличко та "Українська команда" привезли бригаді імені Сікорського шоломи для пілотів

Володимир Кличко та волонтери "Української команди" передали шоломи пілотам 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Допомогу від волонтерів отримав командир бригади полковник Віталій Панасюк. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди".

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Під час зустрічі з військовими Володимир Кличко зазначив, що Україні сьогодні допомагає весь вільний світ.

"Війна, яку розв'язала росія, це наступ тиранії на демократичний світ. І Україна сьогодні захищає не тільки свою землю і незалежність. Вона захищає кордони вільного світу. Тому наші європейські друзі допомагають нашим військовим озброєнням та амуніцією. А волонтери роблять все необхідне, щоб акумулювати підтримку та допомагати нашим захисникам на передовій,

– наголосив Володимир Кличко.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що допомога військовим – пріоритет у роботі "Української команди".

"Українська команда" допомогла окремій 18-й бригаді армійської авіації завдяки Володимиру Кличку. На запит пілотів він доставив з-за кордону найсучасніші авіаційні шоломи для наших захисників, які вкрай необхідні для більш ефективного керування вертольотом та безпеки екіпажу. Адже Володимир сам має ліцензію, керує вертольотом та добре знається на цій справі. Будемо сподіватися, що ці шоломи допоможуть зберегти життя і здоров'я нашим бійцям – тим героям, які сьогодні на передовій нищать ворога,

– зазначив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала одному з підрозділів 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва комплекти нової зимової форми для розвідників, а Центру спеціальних операцій - 14 дронів-камікадзе. Також в межах проєкту "Тепло на фронт" волонтери передали на передову понад 22 000 індивідуальних наборів для обігріву бійців.