"Ми ніколи не повернемося з цієї війни", – волонтерка Тата Кеплер виступила у Європарламенті

Українська волонтерка Тата Кеплер, засновниця благодійного проєкту "Птахи", виступила на пленарному засіданні Європарламенту і закликала Європу припинити терпіти звірства російських військових проти українців, зокрема жінок і дітей.

Тата Кеплер розповіла багато історій про трагедії окремих людей, щоб донести до європейських парламентарів загальну картину жахів, які пережили і продовжують переживати мільйони українців. За її словами, шрами від цієї війни залишаться в українців назавжди.

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Я і моя країна ніколи не повернемося з цієї війни. Ми можемо повернутися додому, але ніколи не повернемося з війни,

– сказала Тата Кеплер.

Вона розповіла, що як волонтерка відвідала понад 700 деокупованих територій і прифронтових зон, допомагаючи мешканцям. Також розповіла про проєкт, спрямований на допомогу людям і сім'ям, які пережили сексуальне насильство з боку російських солдатів. Наймолодшій жертві, якій допомагала Кеплер, було всього чотири роки, найстаршій – 75.

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Тата Кеплер навела жахливу статистику. Вона підкреслила, що понад 1,3 мільйона українських дітей залишаються на окупованих територіях, а 744 000 українських дітей викрала Росія.

"744 000 дітей викрадено в центрі Європи! Я прошу вас припинити це терпіти своїм мовчанням", – вигукнула вона.

Вона також наголосила, що десятки тисяч українських жінок чекають на повернення коханих із російського полону, а інші десятки тисяч уже ніколи їх не побачать. При цьому 130 000 українських жінок зараз служать у секторах безпеки та оборони країни – це найбільша кількість жінок-військових в Європі.

Кеплер завершила свою промову закликом до дії, засудивши бездіяльність і порожнє співчуття.

Тата Кеплер – продюсерка і ресторатора. Волонтерською діяльністю замається з 2014 року. Благодійний проєкт "Птахи", який заснувала Кеплер, забезпечує засобами захисту військових та медичною допомогою – жителів звільнених і прифронтових територій.