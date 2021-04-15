Відома волонтерка Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie: вражаючі фото

Нардепка та волонтерка Яна Зінкевич стала моделлю для Barbie. Ляльку відтворили схожою на неї до деталей – навіть причепили нагороди.
Джерело:фейсбук Яни Зінкевич
Зінкевич вважає це "справжньою дитячою мрією". Додала, що відчувала фантастичні емоції, коли їй запропонували стати моделлю.
Зверніть увагу Саніна, Руслана, Леся Українка: в Одесі до 8 Березня відкрили виставку "Barbie: Пані України"
Колись, коли була малечею, я мріяла про нову ляльку Barbie, а тепер стала нею,
– написала Зінкевич.
Ляльку зробила майстриня Анастасія Недолуженко. За словами Зінкевич, робота перевершила усі її очікування. "Ще й вручила "моїй" ляльці жовто-блакитний прапор! Все, як у житті", – додала нардепка.
Серед ляльок відтворили також Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Юлію Саніну та багато інших відомих українок. За кожну з робіт можна віддати свій голос. Лялька Яни Зінкевич – під номером 19.
Авторів 3 робіт, які отримають більшу кількість голосів, нагородять грошовими грантами. Голосування триватиме до 18 квітня.
"Хлопчики та дівчатка повинні змалечку розуміти, що справжні цінності – це насамперед рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію та можливість обирати будь-яку професію, що відповідає твоєму справжньому покликанню", – запевнила Зінкевич.
Що відомо про Яну Зінкевич: головне
- Відома волонтерка, яка заснувала медичний батальйон "Госпітальєри".
- Її відзначили низкою нагород за допомогу українським військовим та порятунок сотень бійців. Зокрема, Орденом за заслуги 3 ступеня, Орденом за спасіння життя, Пам'ятним знаком за воїнську доблесть та званням "Народний герой України".
- Зінкевич обрали народною депутаткою до Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" у 2019 році.