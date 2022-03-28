Волонтерський проєкт про війну InformNapalm просить про допомогу

Сьогодні, 28 березня, виповнилося 8 років від Дня народження міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm.

Засновники проєкту просять про допомогу – вичерпано резерви на пальне, закупівлю спецзасобів, техніки та інші воєнні потреби.

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За словами InformNapalm, від 24 лютого всі їхні волонтери з України вступили в ТрО або до лав ЗСУ. Також волонтери на повну силу використовують ресурси своєї розвідки. Є і закордонні волонтери, які допомагають збирати гуманітарну допомогу.

Зараз наші OSINT-ери активно допомагають ідентифікувати ворожу техніку, проводити геолокацію ворожих підрозділів, ідентифікувати полонених чи ліквідованих окупантів, які не мають при собі документів. Решта волонтерів з інших країн допомагають вирішувати логістичні завдання серед яких і забезпечення надійного тилу для родин наших хлопців, які воюють в Україні,

– йдеться в повідомленні.

Ви можете допомогти проєкту, зробивши внесок на картку Mykhailo Makaruk (Михайло Макарук):

ПриватБанк: 5457 0822 7459 2752,

МоноБанк: 5375 4141 1675 8995.

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Ми впевнені, що разом переможемо. InformNapalm народився в буремні часи кримської окупації та наше полум'я буде долати темряву Кремля стільки, скільки це буде потрібно,

– заявив волонтер Михайло Макарук.