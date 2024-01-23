Спочатку збирали на ремонт церкви: на Тернопільщині віряни передали 100 тисяч на дрони

Віряни однієї з громад у Тернопільській області передали зібрані на ремонт церкви кошти на потреби Збройних Сил. Зазначається, що ці 100 тисяч гривень підуть на купівлю FPV-дронів.

Всі кошти вже передали відомій на Лановеччині волонтерці Богдані Барві. Місцеві зазначають, що гроші на церкву вони ще колись зберуть.

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Гроші відправили на дрони

Прихожани села Білозірка, на Тернопільщині, передали на потреби армії 100 тисяч гривень. Ці кошти мали піти на реконструкцію місцевої церкви Святого Архистратига Михаїла. Селяни збирали їх протягом року, однак спільно вирішили, що військовим вони потрібні більше.

На ремонт, дасть Бог, ще зберемо. Нашим хлопцям на фронті це необхідніше,

– кажуть у парафії.

Всі зібрані гроші спрямують на закупівлю FPV-дронів для нашого війська.

Пожертву передав відомий священник, намісник храму Олексій Філюк / Богдана Барва

Люди творять неймовірні дива, коли їх світлих і зболених сердець торкається воістину Божа рука. Церква завжди займала провідне місце в житті багатьох. Парафіяни, які довгий період збирали кошти на ремонт церкви в селі Білозірка, вирішують вкотре підтримати військових на передовій і передати ці кошти на закупівлю дроні,

– розповіла волонтерка Богдана Барва.

Вона додала, що ці гроші може й не змінять кардинально ситуацію на фронті, однак збережуть життя наших бійців та додадуть ще трохи можливостей знешкодити загарбника.

Волонтерство – це важливо