Почув гучний тріск і полетів донизу, – кінорежисер зі США про падіння разом з балконом у Києві

Американський кінорежисер Крістофер Волтерс впав разом з балконом у Києві. Чоловік травмувався. Він вимагає, аби влада перевірила усі балкони міста на аварійність.

Вдень очільник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що на громадянина США у Подільському районі впав балкон. Втім, пізніше виявилося, що балкон обвалився, коли чоловік стояв на ньому, передає 24 Канал.

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Волтерс розповів про своє травмування

Інцидент трапився уночі 25 травня. Кінорежисер сидів на стільчику на балконі і слухав подкаст.

"Раптом почув гучний тріск – і в наступну секунду впав на землю разом із балконом", – пригадує чоловік. На допомогу йому прийшла дружина Уляна, яка викликала швидку допомогу.

Волтерс каже, що у лікарні почувався дурнем: "Я не військовий, я не постраждав через війну. Я травмувався абсолютно випадково. Це було дуже дивно".

Кінорежисер закликав владу відремонтувати старі балкони або, принаймні, якщо немає грошей, попередити людей про їх аварійність.

Дружина Уляна розповіла Суспільному, що вони з чоловіком живуть у цьому будинку два місяці. Балкон не здавався аварійним чи небезпечним на вигляд.

Цей 3-поверховий будинок належить до старої житлової забудови, зведений у 1905 році, тобто йому понад 120 років. Балкон, з якого впав режисер, розташовувався на другому поверсі. У чоловіка діагностували струс мозку, перелом пальця на нозі та забої.