Вони будуть сміятися з нас, – бабуся Кирила Тлявова у розпачі через вирок за вбивство онука

Суд нарешті виніс вирок патрульним поліцейським, які вбили 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. Трагедія сталася ще у 2019 році.

Так, засудили лише двох колишніх поліцейських. Тоді як ще двох фігурантів справи суд виправдав.

Дивіться також Лише 4 роки в'язниці за вбивство Кирила Тлявова: обвинувачення оскаржуватиме вирок

Як на вирок відреагували рідні загиблої дитини

Бабуся хлопчика була просто в розпачі.

І вони тепер будуть сміятися з нас і ходити тішитися. Каліками нас поробили,

– наголосила бабуся.

На питання журналістки, чи буде родина хлопчика і далі боротися у суді, бабуся запитала: "А в мене є на це сили?". На оприлюднених кадрах із залу суду видно, що їй дуже важко. Вона ходить з паличкою та має проблеми зі здоров'ям, не говорячи вже про емоційну складність судової тяганини.

Бабуся Кирила Тлявова у розпачі: дивіться відео

Яке покарання виніс суд

Одному з обвинувачених за неумисне вбивство призначили 4 роки позбавлення волі з можливих 7. Однак термін його перебування під вартою судом враховано як позбавлення волі.

Іншому зловмиснику суд призначив 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи виправдали – їм загрожувало до 6 років за ґратами.

Вбивство Кирила Тлявова: що відомо

31 травня 2019 року вже колишні правоохоронці відпочивали у приватному секторі у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Вони споживали спиртні напої та вирішили постріляти по металевих бляшанках із вогнепальної зброї.

Одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. За словами бабусі, нейрохірург з Олександрівської лікарні сказав наступного дня, що пройшов війну в Афганістані, проте досі не бачив таких пошкоджень у мозку. За його словами, куля зайшла через лоб, вдарилася об задню стінку черепа та ще декілька разів пройшлася по мозку, пошкодивши його. Витягнути кулю було неможливо.

На жаль, хлопчик від отриманої травми помер у лікарні 3 червня.